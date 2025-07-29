الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الدكتور علي عبد المحسن، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، زيارة رسمية إلى فرع الجامعة في دولة تشاد، لمتابعة مستجدات العمل بالفرع، وبحث سبل التعاون العلمى المشترك.

شهدت الزيارة لقاء الدكتور توم إرديمي، وزير التعليم العالي بدولة تشاد، لبحث سبل تطوير فرع الجامعة، وتخصيص مساحة 10 أفدنة لإنشاء مزرعة نموذجية، تابعة لكليتي الزراعة والطب البيطرى.

وبحث نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إنشاء مستشفى تعليمي لخدمة التخصصات الطبية المختلفة مثل طب وجراحة العيون، طب الأطفال، النساء والتوليد، جراحة الفم، والعظام، على أن تقوم الحكومة التشادية بتخصيص الأرض اللازمة.

وشارك عبد المحسن، خلال الزيارة فى المؤتمر الـ 47 للمجلس الإفريقي والملغاشي للتعليم العالي والبحث العلمي CAMES، الذى عقد بحضور السفير مايي حلينا رئيس وزراء تشاد، وعدد من رؤساء الجامعات والوزراء والسفراء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الدول الإفريقية.

والتقى الدكتور عبد المحسن على هامش المؤتمر، بالبروفيسور سليمان كوناتي، الأمين العام لـ CAMES، الذي أعرب عن ترحيبه الكبير بالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

وأشاد بخبرات جامعة الإسكندرية ومكانتها الأكاديمية، معلناً انفتاح المنظمة على اللغات الرسمية الأخرى، بما في ذلك اللغة العربية، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون مستقبلاً.