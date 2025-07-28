ضبط 12 ألف زجاجة مياه غازية ومبيدات مجهولة المصدر بجمصة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن ضبط كميات كبيرة من المياه الغازية والمبيدات الزراعية مجهولة المصدر، داخل أحد المصانع غير المرخصة بالمنطقة الصناعية في مدينة جمصة، وذلك خلال حملة نفذتها إدارة تموين جمصة.

وأوضح المحافظ أن الحملة حررت محضرين، أحدهما يتعلق بعدم وجود تراخيص وفواتير، والآخر بتهمة الغش التجاري، مشيرًا إلى التحفظ على 12 ألف زجاجة مياه غازية معدّة للتداول، بالإضافة إلى 2000 زجاجة فارغة.

كما ضبطت الحملة 100 كجم من مكسبات طعم الفراولة، و2100 عبوة مبيد حشري، و500 كيس نترات ماغنيسيوم، و300 زجاجة مخصب زراعي، و1300 زجاجة فارغة إضافية، إلى جانب 3000 ملصق لعبوات معدّة للتداول غير القانوني.

وأكد مرزوق استمرار حملات التفتيش الرقابي، بالتنسيق بين مديرية ومباحث التموين، لمتابعة المصانع والمحال التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية والزراعية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والصحية، والالتزام بالاشتراطات القانونية.