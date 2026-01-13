"مأساة بعد التدريب".. مصرع لاعب كرة وإصابة زميله في حادث بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة بيلا مأساة رياضية، اليوم الثلاثاء، حيث لقي إسلام محمد حمزة، 30 عامًا، لاعب الفريق الأول بمركز شباب إبشان، مصرعه، وأصيب زميله محمد عبدالحميد سرور الشهير بـ "سمارة"، 25 عامًا، بنزيف حاد في المخ، إثر تعرضهما لحادث سير مروع أثناء استقلالهما دراجة نارية بمدخل المدينة.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وصول اللاعب الأول جثة هامدة إلى مستشفى بيلا المركزي، بينما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ زميله في حالة خطرة، حيث كشفت التحريات الأولية وشهادات شهود العيان أن اللاعبين كانا في طريق عودتهما إلى مسقط رأسهما بمدينة بيلا عقب انتهاء حصة تدريبية بملعب إبشان.

تفاصيل الحادث

تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها اللاعب المتوفى بباب حافلة، وذلك أثناء مرورهما بالطريق الواصل بين قرية إبشان ومنطقة المؤسسة، مما أدى لإصابتهما باشتباه نزيف بالمخ، حيث لفظ الأول أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرًا بإصابته، في حين تجري حاليًا إجراءات تحويل اللاعب الثاني إلى مستشفى طوارئ المنصورة لخطورة حالته وتلقي العلاج اللازم.