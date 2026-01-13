"الخيانة انتهت بجثة".. إحالة أوراق زوجة وعشيقها للمفتي في سوهاج

سوهاج - محمود عجمي وعمار عبدالواحد:

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق عامل وربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد ثبوت إدانتهما بقتل زوج المتهمة الثانية والتخلص من جثته في منطقة صحراوية بمركز أخميم، وحددت الهيئة جلسة الثالث من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي.

صدر القرار برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، وعضوية المستشارين خالد الشيخ نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي صقر، بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال، في القضية رقم 6075 لسنة 2025 جنايات أخميم.

تفاصيل الجريمة

بدأت خيوط الواقعة بتلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة "محروس. ن. م"، عامل يقيم بقرية الأحايوة شرق، ملقاة بجوار المجزر الآلي، حيث كشفت تحريات الرائد إبراهيم عوض خضيري، رئيس وحدة المباحث، تورط "حمادة. ن. م"، 33 عامًا، و"مرفت. ع. أ"، زوجة المجني عليه، في الجريمة.

وأكدت التحقيقات وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين دفعتهما للاتفاق على التخلص من الزوج، حيث استغلت الزوجة مرض المجني عليه وأبلغت العشيق بذلك، فاستدرج الضحية إلى منطقة صحراوية، وسدد له عدة طعنات قاتلة بسلاح أبيض أودت بحياته فورًا، قبل أن يشتركا في إلقاء الجثة بموقع العثور عليها.