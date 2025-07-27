بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في الأقصر
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الأقصر - محمد محروس:
أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، ظهر اليوم الأحد، بقيادة فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة بشعبتيها العلمي والأدبي والأدبي كفيف:
وقد جاءت قائمة الطلاب الأوائل في القسم العلمي كالتالي:
المركز الأول: الطالب محمد مصطفى عبداللطيف عبدالحاكم معهد الأقصر بمجموع 647 درجة بنسبة الدير 99,54%
المركز الثاني: روان بهاء الدين أنور عبدالراضي معهد فتيات أبو رجيلة (إسنا) بمجموع 640 درجة بنسبةالدير 98,46%
المركز الثالث: أميرة أحمد محمد عبدالرحيم - معهد فتيات الطود بمجموع 633 درجة بنسبة 97,38%
المركز الثالث مكرر: سلمى مصطفى حفني لبيب معهد فتيات الأقصر بمجموع 633 درجة بنسبة 97,38%
المركز الخامس: أحمد ناجح محمد العادلي معهد بنين الأقصر بمجموع 632 درجة بنسبة 97,23%
المركز الخامس مكرر: سلمى محمد مصطفى أحمد معهد فتيات البياضية بمجموع 632 درجة بنسبة 97,23%
المركز الخامس مكرر: محمد علاء الدين أبو الحجاج أبو المجد معهد بنين الأقصر بمجموع 632 درجة بنسبة 97,23%
المركز الخامس مكرر: منة يوسف شمس الدين يوسف عبدالله معهد فتيات الحرمين الخاص بمجموع 632 درجة بنسبة 97,23%
فيما جاءت أسماء الأوائل في القسم الأدبي كالتالي :
المركز الأول: الطالب عمر محمود عبدالعليم حسين معهد المريس بمجموع 541 درجة بنسبة 91,69%
المركز الثاني: الطالب محمود محمد مرتضى حامد معهد الأقصر بمجموع 532 درجة بنسبة 90،17%
المركز الثالث : الطالبة بسملة يسري أحمد عبدالباسط معهد فتيات الأقصر بمجموع 530 درجة بنسبة 89،83%
المركز الرابع: الطالبة صفية أحمد حسن محمد معهد فتيات أصفون بمجموع 519 درجة بنسبة 87،97%
المركز الخامس: الطالب جهاد عامر الأمير الصادق معهد فتيات أصفون بمجموع 515 درجة بنسبة 87،29%
فيما جاءت أسماء الأوائل في القسم الأدبي كفيف كالتالي :
المركز الأول: الطالب حسين محمود عبدالحافظ البدري معهد محمد عبده الإسناوي بمجموع 403 درجة بنسبة 73,27%
المركز الثاني: الطالب زياد أسامة حفني الدردير معهد نجع الطويل بمجموع 371 درجة بنسبة 67،45%
المركز الثالث : الطالب نوبي حسن نوبي عاسور معهد الأقصر بمجموع 347 درجة بنسبة 63،09%
من جانبه قدم فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية التهنئة للطلاب الأوائل وتمنَّى لهم التوفيق والسداد والتفوق الدائم ؛ كما حثَّ جميع الطلاب بالمنطقة على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والسير على درب هؤلاء الطلاب المتفوقين.
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