بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، ظهر اليوم الأحد، بقيادة فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة بشعبتيها العلمي والأدبي والأدبي كفيف:

وقد جاءت قائمة الطلاب الأوائل في القسم العلمي كالتالي:

المركز الأول: الطالب محمد مصطفى عبداللطيف عبدالحاكم معهد الأقصر بمجموع 647 درجة بنسبة الدير 99,54%

المركز الثاني: روان بهاء الدين أنور عبدالراضي معهد فتيات أبو رجيلة (إسنا) بمجموع 640 درجة بنسبةالدير 98,46%

المركز الثالث: أميرة أحمد محمد عبدالرحيم - معهد فتيات الطود بمجموع 633 درجة بنسبة 97,38%

المركز الثالث مكرر: سلمى مصطفى حفني لبيب معهد فتيات الأقصر بمجموع 633 درجة بنسبة 97,38%

المركز الخامس: أحمد ناجح محمد العادلي معهد بنين الأقصر بمجموع 632 درجة بنسبة 97,23%

المركز الخامس مكرر: سلمى محمد مصطفى أحمد معهد فتيات البياضية بمجموع 632 درجة بنسبة 97,23%

المركز الخامس مكرر: محمد علاء الدين أبو الحجاج أبو المجد معهد بنين الأقصر بمجموع 632 درجة بنسبة 97,23%

المركز الخامس مكرر: منة يوسف شمس الدين يوسف عبدالله معهد فتيات الحرمين الخاص بمجموع 632 درجة بنسبة 97,23%

فيما جاءت أسماء الأوائل في القسم الأدبي كالتالي :

المركز الأول: الطالب عمر محمود عبدالعليم حسين معهد المريس بمجموع 541 درجة بنسبة 91,69%

المركز الثاني: الطالب محمود محمد مرتضى حامد معهد الأقصر بمجموع 532 درجة بنسبة 90،17%

المركز الثالث : الطالبة بسملة يسري أحمد عبدالباسط معهد فتيات الأقصر بمجموع 530 درجة بنسبة 89،83%

المركز الرابع: الطالبة صفية أحمد حسن محمد معهد فتيات أصفون بمجموع 519 درجة بنسبة 87،97%

المركز الخامس: الطالب جهاد عامر الأمير الصادق معهد فتيات أصفون بمجموع 515 درجة بنسبة 87،29%

فيما جاءت أسماء الأوائل في القسم الأدبي كفيف كالتالي :

المركز الأول: الطالب حسين محمود عبدالحافظ البدري معهد محمد عبده الإسناوي بمجموع 403 درجة بنسبة 73,27%

المركز الثاني: الطالب زياد أسامة حفني الدردير معهد نجع الطويل بمجموع 371 درجة بنسبة 67،45%

المركز الثالث : الطالب نوبي حسن نوبي عاسور معهد الأقصر بمجموع 347 درجة بنسبة 63،09%

من جانبه قدم فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية التهنئة للطلاب الأوائل وتمنَّى لهم التوفيق والسداد والتفوق الدائم ؛ كما حثَّ جميع الطلاب بالمنطقة على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والسير على درب هؤلاء الطلاب المتفوقين.