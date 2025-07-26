جامعة الإسكندرية تتقدم 44 مركزًا في تصنيف "ويبوميتريكس" العالمي

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

حقّقت جامعة الإسكندرية تقدمًا ملحوظًا في تصنيف "ويبوميتريكس" العالمي، وفقًا للإصدار الصادر في يوليو 2025، حيث قفزت 44 مركزًا عالميًا لتحتل المرتبة 634 من بين نحو 30 ألف جامعة على مستوى العالم، مقارنة بالمركز 677 في إصدار يناير الماضي.

ووصف الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، هذا التقدم بأنه إنجاز يعكس الجهود المستمرة والمخلصة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس، والباحثون، والطلاب، إلى جانب جميع العاملين بالجامعة.

وأشار قنصوة إلى أن التقدم في التصنيفات الدولية يُعد ثمرة لرؤية استراتيجية واضحة ترتكز على التميز والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية نحو بناء جامعات قادرة على المنافسة عالميًا، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

يُذكر أن تصنيف "ويبوميتريكس" هو مبادرة من مؤسسة Cybermetrics Lab، التابعة لأكبر هيئة بحثية في إسبانيا، ويعتمد على عدة مؤشرات ترتبط بأداء الموقع الإلكتروني للجامعة، منها التأثير من حيث الإنتاج العلمي، والشفافية، والتميز الأكاديمي والبحثي.

ويُعد هذا التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يشملها، ويصدر مرتين سنويًا، مستندًا إلى منهجية علمية وموضوعية لتقييم الجامعات على مستوى العالم.





