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جنازة القمص بطرس الجبلاوي.. أهالي بورسعيد يودعون بطل المقاومة الشعبية -فيديو وصور

03:12 م الخميس 24 يوليو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شيعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، اليوم الخميس، القمص بطرس الجبلاوي، الملقب بـشيخ كهنة بورسعيد، وذلك خلال قداس الجنازة الذي أقيم بكنيسة مارجرجس بالمحافظة، وسط حضور المئات من محبي القمص بطرس الجبلاوي أحد أهم رموز المقاومة الشعبية والوطنية ببورسعيد من المسلمين والمسيحيين على حد السواء.

شارك في القداس لفيف من كهنة إيبارشية بورسعيد والشمامسة ورجال الدين المسيحي بجانب المئات من شعب الكنيسة المسيحي والمئات من المسلمين ايضا، وذلك كون الكاهن الراحل كانت تربطه علاقات محبة بجميع أهالي بورسعيد لأدواره البطولية خلال فترات الحروب التي خاضتها المحافظة الباسلة.

شارك في حضور قداس الجنازة لفيف من القيادات والمسؤولين والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية، فيظل حالة من الحزن والبكاء بين الجميع خلال الجنازة، خاصة وأنه كان أحد أبطال المقاومة الشعبية في بورسعيد عام 1956 وصاحب الصورة الشهيرة عندما اعتلى منبر المسجد العباسي ليخطب في المواطنين ويحثهم على مقاومة الاحتلال.

ومن جانبه، قال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إنه لم يكن القمص بطرس مجرد رجل دين، بل كان رمزًا للمقاومة خلال فترة الحرب عام 1967، حيث خَطَب في المواطنين من أعلى منبر المسجد العباسي، لتحفيزهم على الدفاع عن الوطن، وشارك فعليًا بدعم أبطال المقاومة، وكان يرافقهم في الميدان، مما أكسبه مكانة استثنائية في قلوب أبناء المدينة.

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جنازة القمص بطرس الجبلاوي أهالي بورسعيد بطل المقاومة الشعبية الأقباط الأرثوذكس
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