محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالعجوزة اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالعجوزة في الجيزة.

تفاصيل محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالعجوزة

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين "إبراهيم -ع" و"إبراهيم -أ" إلى محكمة الجنايات في القضية التي تحمل رقم 115 لسنة 2025 جنايات العجوزة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها إحداث الفوضى وزعزعة أمن البلاد وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

