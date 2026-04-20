مسؤولان في حماس: الحركة مستعدة للتخلي عن بعض أسلحتها

أكد مسؤولان في حماس استعداد الحركة للتخلي عن آلاف البنادق الآلية، وغيرها من الأسلحة التابعة للشرطة والأمن في قطاع غزة.

وقال المسؤولان لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن الحركة مستعدة لتسليم هذه الأسلحة إلى اللجنة الإدارية الفلسطينية التي شكلها مجلس السلام، المنظمة الدولية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على وقف إطلاق النار، بهدف تكليفها إدارة شؤون غزة.

وتعد هذه الخطوة تغيرا ملحوظا في نهج حماس، التي لطالما رفضت علنا التخلي عن أي من أسلحتها.

إلا أن هذا الاقتراح لا يرقى إلى مستوى نزع السلاح الكامل من غزة، وهو مطلب أساسي لإسرائيل وركيزة من ركائز خطة ترامب في القطاع، التي تقضي أيضا بإزاحة حماس من السلطة ومنعها من أي دور في الحكم.

وعند سؤالهما عما إذا كانت اللجنة ستتمكن أيضا من مصادرة أسلحة الجناح العسكري لحماس، لم يقدم المسؤولان إجابة واضحة، وفق "نيويورك تايمز".

ويقدر الخبراء أن الجناح العسكري لحماس يمتلك أسلحة أكثر بكثير من الشرطة والأمن، بما في ذلك عشرات الآلاف من البنادق الآلية، وأسلحة أثقل كالصواريخ المضادة للدبابات.

وجاءت تصريحات مسؤوليْ حماس في الوقت الذي كان به أعضاء الحركة ومجلس السلام يتفاوضون في القاهرة الأسبوع الماضي.

وطالب مجلس السلام حماس بالتخلي عن جميع أسلحتها، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة إعمار المناطق الشاسعة التي دمرتها الحرب، وفقا لسكاي نيوز.