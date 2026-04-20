سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:19 ص 20/04/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 19-4-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8000 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7000 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6000 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4670 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3335 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 248830 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 56000 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 4830 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

