إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: حرارة نهارًا وبرودة ليلًا مع شبورة وأمطار خفيفة

كتب : محمد عبدالناصر

04:00 ص 20/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار التباين في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية، على أن يعود مائلًا للبرودة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15
السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12
شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14
جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من 4 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

كما لفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، بسرعة تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على بعض المناطق، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال فترات الشبورة الصباحية ونشاط الرياح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

درجات الحرارة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

