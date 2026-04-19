ظهرت علامات الغضب على النجم المصري مصطفى محمد، عقب استبداله خلال مباراة فريقه أمام ستاد بريست، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة نانت أمام نظيره ستاد بريست، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة نانت وستاد بريست في الدوري الفرنسي

وشهدت مباراة نانت اليوم، استعادة المهاجم المصري مصطفى محمد ذاكرته التهديفية مع الفريق، حيث تمكن من تسجيل هدف فريقه في مرمى بريست عند الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.

وعلى الرغم من تسجيل مصطفى محمد لهدف فريقه الوحيد في اللقاء، إلا أن المدير الفريق لنانت قرر تغييره في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وأبدى مصطفى محمد غضبه الشديد، عقب استبداله من قبل المدير الفني لفريقه وحيد خليلوزيتش أمام بريست، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الفرنسي.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نانت الفرنسي حاليا رصيده من النقاط، المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 20 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل، يتواجد فريق ستاد بريست في المركز الـ12 بجدول الترتيب، برصيد 37 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

