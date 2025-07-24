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ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

03:06 م الخميس 24 يوليه 2025
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الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت حملة تموينية في الشرقية، من ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بمدينة العاشر من رمضان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان سكر، و1.4 طن مكرونة، و600 كجم زيت طعام، جميعها بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة رقم 7215 جنح ضد صاحب المخزن.

كما تم تحرير محضرين آخرين؛ الأول برقم 7216 جنح ضد صاحب محل سجائر لبيعه بسعر أعلى من التسعيرة الرسمية، والثاني برقم 7217 جنح ضد صاحب محل لعدم إعلان أسعار السلع المعروضة للبيع.

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري، لضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات تهدد سلامة المواطنين أو تضر بحقوقهم كمستهلكين.

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مواد غذائية العاشر من رمضان حملة تموينية
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