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تفاصيل اجتماع محافظ أسوان مع مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية

04:29 م الأربعاء 23 يوليه 2025
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    اجتماع محافظ أسوان مع مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية
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    اجتماع محافظ أسوان مع مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية
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أسوان - إيهاب عمران:


استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والمشرف على الإدارة المركزية للشئون الهندسية والتجهيزات.


وتناول اللقاء الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة الحالية، وهو ما ساهم فى التشغيل الرسمي للمنظومة الجديدة، والتى تعتبر هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان ليمثل أبرز الإنجازات الكبرى التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة.


وشدد كمال على تقديم كامل الدعم لتحقيق كافة مقومات النجاح لمنظومة التأمين الصحى والتى ساهمت فى الإرتقاء بالصروح الطبية باستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه، فى ظل متابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكداً أنه يتم الوقوف الميداني على أسلوب وآلية تشغيل المنظومة الجديدة، ويتم التدخل الفورى مع المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولاً بأول ليلمس المواطن الأسوانى تقدم ملحوظ فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية.


وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة لسرعة الإنتهاء من تشغيل مستشفى نصر النوبة خلال الشهرين القادمين ، وخاصة بعد أن تم الإستلام الإبتدائى لها لتساهم فى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأكثر من 150 ألف نسمة ، وتصل طاقتها إلى 110 آسرة من بينها 10 آسرة للعناية المركزة، وبالتوازى تم التشغيل التجريبى لبعض أقسام مستشفى السباعية.
وقدم المحافظ شكره للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان ، وأيضاً لهيئات الرعاية الصحية والتأمين الشامل والإعتماد والرقابة الصحية لدورهم الرائد والمتميز فى تشغيل 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى، و92 مركز ووحدة طب أسرة من إجمالي 112 مركز ووحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تم تحويلها لبانوراما جمالية لتقديم الرعاية المتكاملة لمواطني المحافظة على الوجه الأكمل.




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أسوان محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال
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