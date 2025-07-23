أسوان تتأهب للحر.. المحافظ يشدد على إجراءات الوقاية من الحرائق

أسوان - إيهاب عمران:

شدد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الوقاية من الحرائق، والتي بدأتها المحافظة في وقت سابق.

تأتي هذه التوجيهات في إطار الاستعدادات المكثفة لمواجهة موجة ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة ابتداءً من الأربعاء القادم.

أكد المحافظ على ضرورة مراجعة منظومة الإطفاء الذاتي والإنذار داخل مختلف الجهات والمباني، لضمان جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طوارئ.

وأشار إلى أن هذا الأمر يحظى باهتمام كبير من مجلس الوزراء، حيث سيصدر كتاب دوري بهذا الشأن قريبًا.

وفي السياق ذاته، طالب المحافظ مسؤولي الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بضرورة إزالة المخلفات والتراكمات والحشائش والهيش وغيرها من المواد التي قد تتسبب في نشوب الحرائق، كإجراء وقائي أساسي.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

ووجه إسماعيل كمال الشكر لإدارة الحماية المدنية على جهودها في السيطرة على الحرائق، كما شدد على أهمية التدريب المستمر على استخدام طفايات الحريق وخطط الإخلاء في حالات الطوارئ، سواء للعاملين بالمنشآت أو المواطنين المترددين عليها.

وأمر المحافظ بتشكيل لجان فنية متخصصة تضم كافة الجهات المعنية، بما في ذلك إدارة الحماية المدنية، للمرور والتفتيش على أنظمة الحريق في المنشآت والمباني الحكومية، وكذلك المباني التابعة للقطاع الخاص مثل المولات والفنادق السياحية والأنشطة التجارية المختلفة.

وتهدف هذه اللجان إلى التأكد من مطابقة هذه الأنظمة للكود واشتراطات السلامة المهنية والحماية من الحرائق، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة التعامل مع الأعطال المفاجئة.كومية ، وأيضاً المبانى التابعة للقطاع الخاص من المولات والفنادق السياحية والأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من موافاة هذه الأنظمة للكود واشتراطات السلامة المهنية والحماية من الحرائق ، وأسلوب التعامل مع الأعطال المفاجئة .





