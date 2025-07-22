بالصور.. الوادي الجديد تمثل مصر في معرض الأغذية العالمي بإندونيسيا

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة المحافظة بمنتجات التمور في فعاليات معرض الأغذية والضيافة الدولي بإندونيسيا (FHI Food & Hospitality Indonesia)، ويستمر حتى 25 من الشهر ذاته. وجاءت المشاركة المصرية وسط ترحيب كبير، حيث تميز جناح المحافظة بكونه الجناح المصري الوحيد في المعرض، ما جذب أنظار الزوار والمهتمين من مختلف الجنسيات.

أكد الزملوط، أن جناح تمور المحافظة شهد حضورًا رسميًا من قبل الملحق التجاري المصري بسفارة مصر في جاكرتا، والذي حرص على دعم التواجد المصري في هذا الحدث التجاري الأبرز على مستوى جنوب شرق آسيا حيث إن المشاركة تمثل خطوة مهمة في دعم المنتج المصري في الأسواق العالمية، خاصة أن المنتجات المشاركة تُعد من المنتجات الرائدة في تصدير التمور عالية الجودة من محافظة الوادي الجديد.

معرض FHI Food & Hospitality Indonesia يُعد من أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية والضيافة في آسيا، ويُقام كل عامين بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والموزعين والوكلاء التجاريين، وتُشكل المشاركة المصرية فرصة ذهبية للتعريف بالمنتج المصري والترويج له في أسواق جديدة، لا سيما السوق الإندونيسية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، ويزداد فيها الطلب على المنتجات الغذائية الطبيعية وذات الجودة العالية.

و أوضح اللواء محمد الزملوط أن المشاركة تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لدعم الصناعات المحلية، وتشجيع المنتجين على التوسع في التصدير. كما أشار إلى أهمية توفير الدعم الفني والتسويقي للشركات، بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات والمكاتب التجارية بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور، وتسعى خلال السنوات الأخيرة إلى مضاعفة الصادرات من هذا القطاع الحيوي، من خلال إنشاء مجمعات صناعية متخصصة، وتطبيق معايير الجودة العالمية في التعبئة والتغليف، وهو ما تسير عليه شركات مثل "تمور الطحان" التي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الإنتاج المحلي والطموح العالمي.