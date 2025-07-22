الدقهلية- رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، القرار رقم 1272 لسنة 2024 بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية أبو المعاطي الباز التابعة لمركز بني عبيد، وذلك بناءً على اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية، ووفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تعديل المخطط التفصيلي المعتمد للقرية بإلغاء الشارعين رقمي (1) و(2) بعرض 4.00 أمتار، وما يترتب عليه من تعديل التهشير التخطيطي ليتوافق مع الواقع القائم وحدود الملكيات على الطبيعة، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المُقرّة في المخطط التفصيلي للقرية، وأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وأكد القرار أن هذه التعديلات لا تتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية، وأن التعديل موضح تفصيليًا بالرسم التخطيطي المرفق.

وشمل القرار في مادته الثانية، أن يُعد محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية، المنعقد في تاريخ لاحق خلال عام 2024، مكملاً لهذا القرار في أي بنود لم يتم النص عليها صراحة.

كما نص القرار في مادته الثالثة على أن تلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار كل في نطاق اختصاصه، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.