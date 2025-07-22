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التحفظ على شحنتي جلود أبقار إسبانية خام بمصنع في قويسنا

12:41 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
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    التحفظ على شحنتي جلود أبقار إسبانية
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    التحفظ على شحنتي جلود أبقار إسبانية
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المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن توجه لجنة من إدارة الجلود والمخلفات بقيادة الدكتورة عزة مبارك مدير إدارة الجلود والمخلفات والدكتورة ميادة عزت رئيس قسم المخلفات الحيوانية، إلى أحد مصانع المنطقة الصناعية بقويسنا، وقررت التحفظ على شحنتين جلود بقري خام واردة من دولة أسبانيا.

وأوضحت المديرية في بيان إعلامي، أن عملية التحفظ تمت لحين ورود نتيجة المعمل وخلوها من الأمراض للبدء في التصنيع.

وجاءت الخطوة بناءً على توجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر وكيل الوزارة للطب البيطري بالمنوفية، وتكليف من الدكتور هانى شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر.

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التحفظ على شحنتي جلود أبقار إسبانية قويسنا مديرية الطب البيطري
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