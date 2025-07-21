حملة "صوتك هيفرق" تنطلق في الإسكندرية لتعزيز المشاركة الانتخابية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات، ممثلة في قطاع الإعلام الداخلي، بالتعاون مع جمعية "البركة في الشباب"، أولى فعاليات حملة "صوتك هيفرق.. انزل وشارك" بمجمع إعلام الإسكندرية، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشهدت الندوة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الجهات الرسمية والمجتمع المدني، بينهم الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، والدكتور أحمد رشاد من مديرية الأوقاف.

وأكدت الإعلامية أماني سريح، مدير المجمع، أن الحملة تأتي لتحفيز المواطنين على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في العملية الديمقراطية. من جانبها، شددت حنان الطحان، رئيس الجمعية الشريكة، على الدور المحوري للمرأة في تشكيل وعي الأجيال ودعم استقرار المجتمع.

وسلطت الشاذلي الضوء على مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، مشيرة إلى أهمية الوعي في مواجهة الشائعات، وأكدت أن مصر ترفض التهجير القسري لأهالي غزة، وتتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وفي ختام الفعالية، أشار الدكتور رشاد إلى المكانة التي يوليها الإسلام للمرأة، داعيًا النساء إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا يعكس وعي المجتمع وحرصه على مستقبله.