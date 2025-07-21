محطة سلوا تعود للعمل بعد تركيب محول جديد لري 2000 فدان في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت محطة ري سلوا بكوم أمبو في محافظة أسوان إنجازًا فنيًا عاجلًا، تمثل في تركيب محول كهربائي جديد بقدرة 1.5 ميجا وات، بعد احتراق المحول القديم، ما أسهم في استئناف ري نحو 2000 فدان من الأراضي الزراعية المتنوعة بالمناطق التابعة.

وقدّم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الشكر والتقدير لكافة الفنيين والعاملين بمديرية الري، مثمنًا جهودهم المستمرة التي استمرت على مدار 36 ساعة متواصلة حتى الانتهاء من تركيب المحول، وذلك بمتابعة مباشرة من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وأشار المهندس عمر سيف الدين، رئيس الإدارة المركزية للري، إلى أن التدخل السريع فور الإبلاغ عن تعطل المحول القديم نتيجة حريق، ساعد في تقليص مدة توقف المحطة، حيث تم توفير محول جديد وتركيبه على الفور لتأمين استمرار الري في منطقة سلوا بحري، والتي تضم زراعات متنوعة أبرزها المانجو، البرسيم، وقصب السكر.

وأكد سيف الدين أن هذا النجاح جاء ثمرة للتنسيق الكامل والتكاتف بين مختلف الجهات، تحت إشراف ومتابعة المهندس علاء الحايق رئيس الإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الجنوبية، وقطاع توزيع كهرباء أسوان، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقطاع محطات قبلي، بالإضافة إلى مركز الطوارئ وهندسة ري السلسلة، وفِرَق الورش والمعامل بكوم أمبو، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمة جرى باحترافية عالية.

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