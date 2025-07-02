جثة و21 مصابا.. الصور الأولى من موقع حادث سيارة العمال بأسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

حصل مصراوي على الصور الأولى لموقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال أعلى محور ديروط، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل قرية الحوطا التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وأسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 21 آخرين من ركاب السيارة، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بوقوع الحادث وتبين من الفحص أنه وقع نتيجة انقلاب سيارة تقل عددًا من العمال من محافظة المنيا أثناء توجههم للعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تقل عمالًا من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وانقلبت أثناء سيرها أعلى المحور.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد العمال في موقع الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

اقرأ أيضا:

جثة و21 مصابا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط