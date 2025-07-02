جثة و21 مصابا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه وأُصيب 21 آخرون، صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل مجموعة من العمال أعلى محور ديروط على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل قرية الحوطا التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد من المصابين وحالة وفاة واحدة.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تقل عمالًا من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وانقلبت أثناء سيرها أعلى المحور.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد العمال في موقع الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.