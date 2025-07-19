تنظيم ندوات لتوعية السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات بأسوان - صور

أسوان - إيهاب عمران:

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسوان، سلسلة من الندوات المجتمعية لتوعية السيدات والفتيات بأهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025.

جاء ذلك في إطار خطة شاملة ينفذها المجلس في قرى ونجوع المحافظة، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس بأسوان، أن هذه الندوات تهدف إلى تمكين المرأة سياسيًا وتعزيز مشاركتها الفعالة في الحياة العامة، تماشيًا مع جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية.

وشهدت قرية البصالي بمركز كوم أمبو، وعزبة الفرن بمركز أسوان، فعاليات الندوات التي حضرها نحو 100 من السيدات والفتيات وأهالي القرى.

وركزت الندوات على أهمية العملية الانتخابية، والفروق الجوهرية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ من حيث الاختصاصات والدور التشريعي والرقابي.

وشملت الندوات التوعية بضرورة حسن اختيار المرشحين ذوي الكفاءة والبرامج الواقعية التي تخدم مصالح المواطنين وتدعم مسيرة التنمية داخل المحافظة، مع التأكيد على أن المشاركة في الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، دون توجيه أو دعم لأي مرشح بعينه، بل بالتركيز على معايير النزاهة والخبرة والكفاءة.