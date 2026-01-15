كشف الدكتور ياسر حسان، المرشح المنسحب من انتخابات رئاسة حزب الوفد 2026، تفاصيل انسحابه من السباق الانتخابي لصالح الدكتور السيد البدوي المرشح لرئاسة الحزب.

وقال "حسان"، في تصريحات إلى مصراوي، إن انتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري يشوبها حالة من الغموض المصحوب بالتعصب نظرًا لكثرة عدد المرشحين اللذين تقدموا بأوراقهم للتنافس على رئاسة الحزب فضلًا عن تداخل المال السياسي الذي أقدم البعض على استخدامه كوسيلة لضمان كتل تصويتية.

وأشار "حسان"، إلى أن تلك الأسباب جعلته ينسحب من انتخابات رئاسة حزب الوفد لصالح الدكتور السيد البدوي الأقرب لوجهة نظره من حيث الرؤى والأفكار التي من شأنها أن تعيد حزب الوفد للصدارة من جديد لسابق عهده كما كان.

ولفت "حسان"، إلى أنه عقد جلسة حوارية مع الدكتور السيد البدوي لمناقشة أحول حزب الوفد والوفديين خلال الفترة الحالية ووجد تقاربًا كبيرًا من وجهة نظره مع البدوي مما أدى دفعه للانسحاب لصالحه، متابعًا: ترتيبات اللقاء تمت من خلال وسطاء مقربين.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم الجمعة 30 يناير 2026.

