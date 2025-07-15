إضافة أنشطة جديدة.. محافظ الشرقية يطلق فعاليات "100 يوم صحة"

الشرقية ياسمين عزت

أطلق المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إشارة بدء فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، وذلك من المركز الطبي بالنحال بمدينة الزقازيق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة، في مقدمتهم الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة.

وأكد المحافظ أن المبادرات الصحية التي تطلقها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف لبناء مجتمع صحي خالٍ من الأمراض، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية خلال العامين الماضيين.

تضمنت جولة المحافظ تفقد عدد من العيادات بالمبادرة، وتشمل عيادات تنظيم الأسرة، مبادرة الألف يوم الذهبية وعيادة طب الأسنان وعيادة السمنة.

ووجه بضرورة حسن استقبال المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعه أن المبادرة تستمر لمدة 100 يوم متواصلين وتغطي كافة المبادرات الصحية الرئاسية، وتشمل دعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي، العناية بصحة الأم والجنين ورعاية كبار السن وفحص المقبلين على الزواج والكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة.

مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية وضعف السمع للأطفال والقضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس.

وجرى الإعلان عن إضافة أنشطة جديدة لهذا العام، أبرزها "دوري 100 مليون صحة الرياضي"، الذي يتضمن فعاليات رياضية متنوعة كسباق الجري، وكرة القدم الخماسية، وأنشطة لذوي الهمم، بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الوعي بالصحة البدنية والنفسية.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة، إلى تخصيص الخط الساخن 15335 للرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم لأماكن تقديم الخدمات.

وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تكثيف التوعية والتثقيف الصحي، وتنظيم قوافل طبية، وزيادة نسب تغطية التطعيمات الروتينية، والتوسع في الفرق الطبية المتنقلة والثابتة لتغطية جميع أنحاء محافظة الشرقية.