

المنوفية- أحمد الباهي:

عثر أهالي قرية كفر الطراينة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة شاب غارقة في مياه نهر النيل، إذ تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة شاب في الثلاثينيات، مقيد اليدين ومربوط بحجر في مياه نهر النيل، وتقرر نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.