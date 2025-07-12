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انقلاب سيارة فى ترعة القنطرة شرق وإصابة 3 أشخاص من قرية الأبطال

10:40 م السبت 12 يوليه 2025

انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أصيب ثلاثة أشخاص من قرية الأبطال، مساء اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي رقم (ط ل ب 9213) وسقوطها داخل ترعة أمام مرشح المياه بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت هيئة الإسعاف، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، فجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

وأسفر الحادث عن إصابة: عيسى عبد الرحمن، 19 عامًا، بجروح قطعية في الجبهة بطول 3 سم، و ياسين عبد الرحمن محمد، 6 أعوام، بكدمات متفرقة في الجسم، وعمر عبد الراضي ضاحي، 13 عامًا، بجرح في الرأس طوله 2 سم وكدمات متفرقة.

ونقلت سيارة الإسعاف، المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة موقع الحادث.

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حادث سير انقلاب سيارة ملاكي ترعة القنطرة
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