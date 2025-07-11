سوهاج- عمار عبدالواحد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسوهاج مقطع فيديو يظهر فيه جانب من تنفيذ حملة إزالة إشغالات وتعديات على الطريق العام بمدينة طهطا شمالي المحافظة، واعتراض أحد أصحاب المحال التجارية بشارع صلاح سالم على رفع الإشغال أمام محله والمتمثل في ترابيزة يعرض عليها جانب من بضاعته، واشتباكه مع بعض أفراد حملة الإشغالات.

وتنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول الواقعة، وطالبت بعض التعليقات بتحرير محضر لصاحب المحل وترك الإشغال كما هو، فيما جاءت غالبية التعليقات مؤيدة لتنفيذ مزيد من حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الشارع بصفة مستمرة، مؤكدين ضرورة احترام الموظف أثناء آداء عمله، خاصة أنه يفسح الطريق لتحقيق السيولة المرورية، مضيفين أن الشارع ملك للمواطنين وليس أصحاب المحال.

وقال مصدر مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا رفض ذكر اسمه، إن هناك تعليمات مشددة من المحاسب أحمد الشطوري، رئيس المدينة، بضرورة تنفيذ حملات مكبرة بصفة مستمرة سواء بالتنسيق مع الجهات المعنية من قسم أو مركز شرطة طهطا أو شرطة المرافق والبيئة والمسطحات، أو حملات أخرى ينفذها نواب رئيس المدينة لرفع الإشغالات من الطريق وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة.

وأوضح المصدر أن أعضاء الحملة الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول على فيس بوك لم يتجاوزوا في حق صاحب المحل، مشيرًا إلى أنهم طلبوا من صاحب المحل رفع الإشغالات الخاصة بمحله فرفض، وعند رفع الإشغالات بمعرفة الموظفين اعترض صاحب المحل على ذلك، لافتًا إلى أن أحد المواطنين صور جانب من الواقعة، ونشره على موقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة المحاسب أحمد الشطورى رئيس المركز حملات رفع الإشغالات والمخالفات والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى اللائق بمدينة طهطا وساحل طهطا، وتتم الحملات بناءً على تعليمات اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج لرفع الإشغالات والمخالفات والالتزام بالقانون والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى اللائق.