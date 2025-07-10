انتشال جثة أحد ضحايا السيارة الغارقة في نهر النيل بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، على جثة أحد ضحايا حادث غرق سيارة محملة بالماشية، كانت قد سقطت من العبّارة في نهر النيل، بمعدية دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بتمكن فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحد الغرقى، ويدعى محمود عبدالرجال، ويبلغ من العمر 30 عامًا، بعد جهود متواصلة استمرت منذ وقوع الحادث.

ويُشار إلى أن الحادث وقع قبل أيام أثناء عبور سيارة محملة بالماشية على معدية نيلية، وسقطت السيارة في المياه، ما أسفر عن غرق شخصين وفقدان رؤوس ماشية.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقود الثاني، وسط تواجد أمني مكثف ومتابعة من الجهات المختصة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت الإجراءات اللازمة.