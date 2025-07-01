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غرق طفل في فرع النيل برشيد وجهود مكثفة لانتشال الجثمان

09:58 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل فرع رشيد بمنطقة أبو مندور، التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، بغرق طفل في مياه النيل، إثر ذلك، انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

تبين أن الغريق يُدعى طارق.م.ل، 13 عامًا، ومقيم بقرية المحيط التابعة لمركز إدكو، وغرق بعد أن جرفه التيار أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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غرق طفل فرع رشيد نهر النيل
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