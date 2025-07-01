ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

نفّذت لجنة مشتركة بمحافظة أسوان حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة جودة الأغذية، أسفرت عن ضبط وإعدام 202 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 125 لترًا من المشروبات الغازية الفاسدة، داخل عدد من المنشآت التجارية والمطاعم.

وشارك في الحملة كل من جهاز حماية المستهلك، إدارة التراخيص والحوكمة، مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، شرطة المرافق، وإدارة الإعلانات، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة الالتزام بالضوابط الصحية وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة شملت المرور على 8 منشآت تجارية، وأسفرت أيضًا عن تحرير 4 محاضر نظافة عامة، و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى تحرير 6 مذكرات لغلق منشآت غير مرخصة.

وأشار إلى أن الحملة وجهت إنذارات للأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.