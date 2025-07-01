إعلان

ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (صور)

09:11 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (4)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (2)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (6)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (3)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (5)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (9)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (10)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (11)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (7)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (13)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (12)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (15)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (16)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (14)
  • عرض 16 صورة
    ضبط وإعدام 202 كجم أغذية فاسدة و125 لتر مشروبات في حملة بأسوان (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

نفّذت لجنة مشتركة بمحافظة أسوان حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة جودة الأغذية، أسفرت عن ضبط وإعدام 202 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 125 لترًا من المشروبات الغازية الفاسدة، داخل عدد من المنشآت التجارية والمطاعم.

وشارك في الحملة كل من جهاز حماية المستهلك، إدارة التراخيص والحوكمة، مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، شرطة المرافق، وإدارة الإعلانات، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة الالتزام بالضوابط الصحية وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة شملت المرور على 8 منشآت تجارية، وأسفرت أيضًا عن تحرير 4 محاضر نظافة عامة، و4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى تحرير 6 مذكرات لغلق منشآت غير مرخصة.

وأشار إلى أن الحملة وجهت إنذارات للأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة أسوان حملة مكبرة أغذية فاسدة جهاز حماية المستهلك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)
جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي