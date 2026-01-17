مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. إلغاء الهدف النيجيري بعد العودة للفار

كتب - يوسف محمد:

05:47 م 17/01/2026 تعديل في 06:42 م
انطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب نيجيريا، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وكان منتخب مضر تلقى الهزيمة في نصف نهائي البطولة، على يد السنغال بهدف دون مقابل، فيما تلقى منتخب نيجيريا الهزيمة أمام المغرب بركلات الترجيح.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي، رامي ربيعة، حمدي فتحي ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد سيد زيزو ومهند لاشين

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه

أبرز أحداث مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: عرضية من لاعب منتخب نيجيريا يبعدها دفاع منتخب مصر

الدقيقة الدقيقة 10: سيطرة على الكرة في منتخب مصر

الدقيقة 13: عرضية من لاعب منتخب نيجيريا يبعدها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 17: تمريرة من محمد صلاح من خلف الدفاع يبعدها حارس مرمى نيجيريا قبل أن تصل إلى تريزيجيه

الدقيقة 23: عرضية من زيزو يبعدها دفاع منتخب نيجيريا

الدقيقة 27: فرصة خطيرة لمنتخب مصر بعد تسديدة من محمد صلاح يصتدى لها حارس مرمى نيجيريا

الدقيقة 34: عرضية من زيزو ولكنها تمر خارج مرمى نيجيريا

الدقيقة 36: آكور آدامز يسجل الهدف الأول لنيجيريا في مرمى مصر ولكن يلغى بداعي وجود خطأ على مهاجم نيجيريا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا بطولة أمم أفريقيا

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا