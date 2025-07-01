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في عز الحر.. موجة أمطار تضرب الشرقية (صور)

07:52 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    موجة أمطار تضرب الشرقية
  • عرض 8 صورة
    موجة أمطار تضرب الشرقية
  • عرض 8 صورة
    موجة أمطار تضرب الشرقية
  • عرض 8 صورة
    موجة أمطار تضرب الشرقية
  • عرض 8 صورة
    موجة أمطار تضرب الشرقية
  • عرض 8 صورة
    موجة أمطار تضرب الشرقية
  • عرض 8 صورة
    موجة أمطار تضرب الشرقية
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الشرقية – ياسمين عزت:

ضربت عدة مناطق في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، موجة من التقلبات الجوية، ترافقت مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، إلى جانب تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأنحاء.

وتظهر سماء المحافظة ملبدة بالغيوم، فيما سجلت سرعة الرياح 18 كم/ساعة، ما تسبب في تحرك ملحوظ للأشجار وأسلاك الكهرباء في الشوارع.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن المحافظة تسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 40 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 24 درجة، مع نسبة رطوبة تبلغ 47%، مما يعزز الشعور بالحرارة المرتفعة.

وأشارت الهيئة إلى أن جمهورية مصر العربية تمر بموجة حارة بدأت منذ أمس وتستمر حتى يوم السبت 5 يوليو، تؤثر على معظم المحافظات، وترافقها نشاط للرياح قد يؤثر على حركة الملاحة في بعض المناطق.

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