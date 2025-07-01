أول ظهور لحسام حسن وزوجته بعد إنهاء أزمة فيلا كينج مريوط - صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

ظهر الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، رفقة زوجته دانا آدم، وهما يغادران مكتب الوكيل القانوني للزوجة، عقب توقيع اتفاق رسمي لإنهاء النزاع القانوني والإعلامي بين الطرفين بشأن ملكية فيلا الكينج مريوط، وهو أول ظهور علني لهما بعد أزمة استمرت لأيام.

وأوضح وكيل الزوجة القانوني في بيان رسمي، أن الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم انتهى بتسوية كاملة للخلافات، وبحضور الكابتن حسام حسن شخصيًا، وذلك بعد أسابيع من الجدل والاتهامات المتبادلة التي تصدّرت عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المحامي أن الاتفاق النهائي بين الطرفين شمل أيضًا تسوية النزاع القائم مع المستأجر الحالي للفيلا، حيث توصّل محاميا السيدة دانا آدم والمستأجر إلى اتفاق يقضي بالتنازل المتبادل عن المحاضر المحررة أمام جهات التحقيق.

وأكد أن هذا الاتفاق جاء تتويجًا لمساعٍ تهدف إلى إنهاء الأزمة بشكل ودي، وقد تم توقيعه بحضور الكابتن حسام حسن، في خطوة تعكس حرص موكلته على الحفاظ على الاستقرار الأسري وتغليب القيم العائلية على النزاعات القضائية.

وأشار الوكيل القانوني إلى أن حضور الكابتن حسام حسن شخصيًا لإنهاء الخلاف يُعد بمثابة إقرار ضمني بحقائق الموقف، وتأكيدًا على صحة موقف زوجته، التي كانت، بحسب البيان، حريصة دائمًا على حفظ حقوقها واحترام بيتها واسمها، دون أن تسعى لبطولات إعلامية أو مكاسب شخصية.

وشدد المحامي على أن كرامة موكلته "كانت وستظل خطًا أحمر"، مؤكدًا استعداد المكتب لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولة للنيل منها أو تحريف الصورة العامة عنها.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم السبت 22 يونيو الماضي، حين احتُجزت السيدة دانا آدم أثناء إنهاء إجراءات قانونية داخل قسم شرطة العامرية ثان، بعد اكتشاف حكم غيابي صادر ضدها بالحبس لمدة شهر، على خلفية اتهام بالتعدي على زوجها، وذلك في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان.

وبعد جلسة تحقيق بنيابة العامرية ثان، قررت النيابة إخلاء سبيلها، وتحديد جلسة للمعارضة على الحكم يوم 15 يوليو المقبل.

وعقب خروجها، فجّرت دانا مفاجأة أخرى بإعلانها تغيير أقفال الفيلا محل النزاع أثناء وجودها بالحجز، معتبرة أن هذه الخطوة "استفزازية"، مطالبة بمعاينة ميدانية لإثبات أحقيتها في العقار.

بدوره، أصدر الكابتن حسام حسن في حينه بيانًا رسميًا عبر محاميه، أوضح فيه أن الفيلا مؤجرة منذ مارس الماضي بعقد ساري، مؤكدًا أن الخلاف كان بين المستأجر وزوجته فقط، وأنه لم يكن طرفًا في المحاضر أو الإجراءات.

وبحسب مكتب الوكيل القانوني لزوجة حسام حسن فقد انتهى النزاع رسميًا اليوم بتسوية حضرها الطرفان، لتُطوى صفحة أزمة فيلا الكينج، وسط تأكيدات من الجانبين بالرغبة في حفظ الخصوصية وإغلاق الملف نهائيًا.

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