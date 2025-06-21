احتجاز زوجة حسام حسن على خلفية حكم غيابي بالحبس في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

احتجزت الجهات الأمنية في الإسكندرية، السيدة "دانا آدم"، زوجة المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم حسام حسن، وذلك أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها في بلاغ آخر، بعد اكتشاف حكم غيابي صادر بحقها يقضي بالحبس لمدة شهر.

وبحسب تصريحات شقيقتها، رنا آدم، فإن قرار الاحتجاز جاء، اليوم السبت، في أعقاب بلاغ تقدم به أحد الأشخاص، زعم فيه أنه استأجر فيلا بمنطقة الكينج مريوط من الكابتن حسام حسن، والتي تقيم بها زوجته وأبناؤها.

وأثناء مراجعة الأوراق القانونية، تبين وجود حكم غيابي بالحبس لمدة شهر في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، بتهمة الضرب، مع غرامة وكفالة مالية بقيمة 500 جنيه، وهو الحكم الصادر بناءً على بلاغ سابق من الكابتن حسام حسن ضد زوجته، فيما أعلن التصالح بينهما في وقت لاحق.

وأكدت الشقيقة، أن الحكم صدر بالرغم من استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين، وأن مصالحة قد تمت بينهما في وقت سابق، مشيرةً إلى أن ما ورد في المحضر لا يعكس ما حدث فعليًا، نافيةً واقعة الضرب أو وجود تقرير طبي حقيقي يدعم ذلك.

وتباشر جهات التحقيق حالياً النظر في بلاغ متبادل بين دانا آدم وشخص يُدعى أنه استأجر الفيلا المذكورة، إذ تتهمه الزوجة باقتحام المنزل ليلًا ومحاولة التعدي عليها وعلى أبنائها.