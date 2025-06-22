"مش عارفة أدخل فيلتي".. زوجة حسام حسن في أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

صرحت دانا آدم، زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسام حسن، بأنها فوجئت بتغيير أقفال فيلا الكينج مريوط محل النزاع بينها وآخرين فور خروجها من قسم الشرطة، اليوم الأحد، حيث توجهت مباشرة إلى الموقع لتجد الأبواب مغلقة بأقفال جديدة دون علم مسبق.

وأكدت آدم أنها تحتفظ بعقد ملكية رسمي يثبت امتلاكها وأبنائها لثلاثة أرباع الفيلا، فيما يمتلك زوجها الربع فقط، موضحة أنها تواصلت مع النيابة العامة لإبلاغها بالموقف، مطالبة بإجراء معاينة ميدانية لإثبات الوضع القائم قانونًا.

ويأتي ذلك بعد خروج سبيل دانا آدم من قسم الشرطة، وذلك عقب تقديم طعن قانوني ومعارضة على حكم غيابي صدر ضدها بالحبس لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، والمتعلقة بتهمة التعدي بالضرب على زوجها.

وقررت نيابة العامرية ثان، في وقت سابق من اليوم الأحد، إخلاء سبيل آدم رسميًا، مع تحديد جلسة يوم 15 يوليو المقبل لنظر المعارضة على الحكم الغيابي.

تعود الواقعة إلى بلاغ قدمه أحد الأشخاص، زعم خلاله استئجار الفيلا من الكابتن حسام حسن، رغم وجود عقد شراكة قانوني بين الزوجين وأبنائهما. وقد جرت تحقيقات موسعة في الواقعة أمس السبت داخل نيابة العامرية ثان، والتي قررت حينها إخلاء سبيل الزوجة، قبل أن تُفاجأ بصدور حكم غيابي لم يتم إخطارها به مسبقًا.

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