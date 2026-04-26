محاول اغتيال.. إخراج ترامب من قاعة بالبيت الأبيض بعد سماع إطلاق نار
كتب : مصراوي
04:04 ص 26/04/2026
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إخراج الرئيس ترامب ونائبه من قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض عقب سماع صوت طلقات نارية.
وأكدت شبكة "سي بي أس"، أنه تم إخراج الرئيس ترامب وكبار الشخصيات على عجل من عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض خلال حادث أمني.
وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر، إن مسلحا قتل في بهو فندق هيلتون حيث كان ترمب يشارك في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وفقا لروسيا اليوم.
