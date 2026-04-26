قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وتحديدًا مخدر “البودر”، بدائرة مركز شرطة قليوب.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد المتهمين بترويج المواد المخدرة، ما دفع الأجهزة الأمنية لفحصه وكشف ملابساته.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم الظاهر بالفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، كما تم ضبط شقيقه، وتبين أنهما يقيمان بدائرة المركز.

المضبوطات والاعترافات

وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر “البودر”، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وممارستهما نشاطًا إجراميًا في ترويج المواد المخدرة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهمين على ذمة القضية.