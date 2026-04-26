تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى التعويض المقامة من الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، والتي تطالب فيها بإلزامه بسداد 5.7 مليون جنيه، على خلفية اتهامه لها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقام دفاع الإعلامية الدعوى عقب صدور حكم نهائي وبات بإدانة المتهم في ثلاث درجات تقاضٍ، بسبب نشره مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك” تضمن عبارات اعتُبرت قذفًا وطعنًا في الشرف.

وكشفت أوراق الدعوى أن المحكمة كانت قد قضت بحبس المتهم شهرين وتغريمه وكفالة مالية، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت، قبل أن يتم تأييد الحكم في الاستئناف ورفض الطعن أمام محكمة النقض، ليصبح الحكم نهائيًا.

وأوضحت الدعوى أن ميار الببلاوي تعرضت لأضرار مادية ومعنوية، شملت تراجع تعاقداتها الإعلامية وتضرر سمعتها، إلى جانب تحملها نفقات علاج ومصاريف التقاضي، فيما أشارت إلى تحقيق المتهم مكاسب من نشر المحتوى محل الاتهام.