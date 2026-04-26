إعلان

5.7 مليون جنيه تعويضًا.. دعوى ميار الببلاوي ضد محمد أبو بكر أمام الاقتصادية

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 26/04/2026

ميار الببلاوي وأبو بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى التعويض المقامة من الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، والتي تطالب فيها بإلزامه بسداد 5.7 مليون جنيه، على خلفية اتهامه لها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقام دفاع الإعلامية الدعوى عقب صدور حكم نهائي وبات بإدانة المتهم في ثلاث درجات تقاضٍ، بسبب نشره مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك” تضمن عبارات اعتُبرت قذفًا وطعنًا في الشرف.

وكشفت أوراق الدعوى أن المحكمة كانت قد قضت بحبس المتهم شهرين وتغريمه وكفالة مالية، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت، قبل أن يتم تأييد الحكم في الاستئناف ورفض الطعن أمام محكمة النقض، ليصبح الحكم نهائيًا.

وأوضحت الدعوى أن ميار الببلاوي تعرضت لأضرار مادية ومعنوية، شملت تراجع تعاقداتها الإعلامية وتضرر سمعتها، إلى جانب تحملها نفقات علاج ومصاريف التقاضي، فيما أشارت إلى تحقيق المتهم مكاسب من نشر المحتوى محل الاتهام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان