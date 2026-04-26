اليوم.. جنايات فوه تنظر محاكمة المتهم بقتل بطل الكاراتيه بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

04:00 ص 26/04/2026
    الام تحمل صورة ابنها الضحية امام قبره
    بكاء الام وحزنها على فقدان ابنها
    انهيار الام امام قبر ابنها
    لحظة انهيار الام
    محمد السيد سمك بطل الكاراتيه الضحية
    انهيار الاب بعد فقدانه ابنه
    ميداليات وشهادات بطل الكارتيه

تنظر محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، اليوم الأحد، محاكمة متهم بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه في قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.

والقضية تحمل رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ أحال "ح.م.خ"، 20 عامًا، ويقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات فوه عما أسند إليه لأنه في يوم 26 ديسمبر 2025 بالاتهام بالضرب عمدًا للمجني عليه محمد السيد حسن السيد ووفاته.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه استخدم في تلك الواقعة سلاح أبيض "سكين" فأحدث ما ألم به من إصابات مثبوته في تقرير الصفة التشريحية لكنها أفضت إلى موته بينما وجهت للمتهم إحرازه السلاح الأبيض "سكين"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة.

أحدث الموضوعات

محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي: هناك محاولتين سابقتين لاغتيالي وهذه
شئون عربية و دولية

محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي: هناك محاولتين سابقتين لاغتيالي وهذه
"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
زووم

"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي: المشتبه به كانت بحوزته أسلحة كثيرة
شئون عربية و دولية

محاولة اغتيال ترامب.. الرئيس الأمريكي: المشتبه به كانت بحوزته أسلحة كثيرة
ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
زووم

ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
أنخفاض الحرارة وأمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أنخفاض الحرارة وأمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

