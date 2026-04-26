تنظر محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، اليوم الأحد، محاكمة متهم بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه في قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.

والقضية تحمل رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

المتهم أمام الجنايات

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ أحال "ح.م.خ"، 20 عامًا، ويقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات فوه عما أسند إليه لأنه في يوم 26 ديسمبر 2025 بالاتهام بالضرب عمدًا للمجني عليه محمد السيد حسن السيد ووفاته.

قرار الإحالة

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه استخدم في تلك الواقعة سلاح أبيض "سكين" فأحدث ما ألم به من إصابات مثبوته في تقرير الصفة التشريحية لكنها أفضت إلى موته بينما وجهت للمتهم إحرازه السلاح الأبيض "سكين"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة.