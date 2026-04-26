معهد النقد الفني يستضيف الكاتب الكبير محمد سلماوي في لقاء ثقافي مفتوح

كتب : محمد لطفي

04:00 ص 26/04/2026

الكاتب محمد سلماوي

يستضيف المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون الكاتب الكبير محمد سلماوي، أحد أبرز رموز الأدب والفكر في مصر والعالم العربي، وذلك في لقاء ثقافي مفتوح يجمعه بأساتذة المعهد ودارسيه، لمناقشة محطات بارزة من مسيرته الأدبية، إلى جانب رؤاه الفكرية والثقافية حول المشهد الإبداعي العربي وتطوراته.

ويأتي اللقاء بحضور أعضاء هيئة التدريس ودارسي المعهد، في أجواء أكاديمية وثقافية تهدف إلى إثراء الحوار وتبادل الخبرات بين الأجيال.

ومن المقرر أن يُعقد اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية التي ينظمها المعهد احتفاءً بالقامات الأدبية والفكرية التي أثرت المشهد الثقافي المصري والعربي.

ويؤكد هذا اللقاء حرص المعهد العالي للنقد الفني على دعم التواصل الثقافي والفكري، وإتاحة الفرصة أمام الدارسين للتفاعل المباشر مع رموز الإبداع، بما يسهم في تنمية الوعي النقدي وتعزيز قيم الحوار.

أكاديمية الفنون محمد سلماوي لقاء ثقافي

