كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:05 م 25/04/2026

أكدت إدارة كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا بجامعة الأزهر الشريف، احترامها الكامل والقدسية التامة للزي الأزهري، الذي يعد رمزاً للعلم والوقار وحملة كتاب الله عز وجل. وعليه.

وأوضحت أنه وبالإشارة إلى الفيديوهات المتداولة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يظهر بزي أزهري في مدرجات الملاعب بتصرفات لا تليق بهيبة الانتساب للأزهر الشريف، وادعائه أنه: (أستاذ القراءات وعلوم القرآن، تود الكلية توضيح أنها ادعاءات باطلة.

ونفت الكلية نفياً قاطعاً كون هذا الشخص ضمن أعضاء هيئة التدريس، أو أعضاء الهيئة المعاونة، أو من الجهاز الإداري أو العاملين بالكلية.

وأعلنت الكلية، الاحتفاظ بحقها القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص ينتحل صفة علمية أو وظيفية تخصها أو يسيء لمكانة الكلية وعلمائها.

وشددت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، أنها ستظل دائماً حارسةً لقيم الأزهر، ومحافظةً على سمو هويته وزيّه، بعيداً عن أي محاولات للابتذال أو التضليل، حفظ الله الأزهر الشريف صرحاً للعلم والعلماء.

