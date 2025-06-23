من تصالح في أبريل إلى تغيير أقفال بيونيو.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

ما بدأ كخلاف عائلي بين مدرب منتخب مصر لكرة القدم، الكابتن حسام حسن، وزوجته دانا آدم، تطوّر خلال شهرين إلى نزاع قانوني وإعلامي معقد، شمل تحقيقات في النيابة، حكمًا غيابيًا بالحبس، وتطورات تمثلت في ادعاء الزوجة تغيير أقفال فيلا محل نزاع بمنطقة الكينج مريوط، قبل أن يخرج الطرف الآخر ببيان رسمي يؤكد ابتعاده عن الأزمة.

أبريل 2025 – تصالح رسمي

في 8 أبريل الماضي، حضر الكابتن حسام حسن إلى سراي نيابة الرمل بالإسكندرية للتصالح مع زوجته في بلاغ سب وقذف كان قد تقدم به ضدها سابقًا. وأثبت الطرفان رسمياً التصالح أمام النيابة العامة، وغادرا سويًا بعد إنهاء الإجراءات، وهو ما عُدّ حينها مؤشراً على تهدئة الخلافات.

توقيف بسبب حكم غيابي

لكن يوم السبت 22 يونيو حمل مفاجأة جديدة، إذ احتُجزت دانا آدم أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها في بلاغ آخر، بعد اكتشاف الجهات الأمنية لوجود حكم غيابي صادر بحقها بالحبس لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 500 جنيه، في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، على خلفية اتهام بالتعدي على زوجها.

بحسب شقيقتها، فإن الحكم صدر رغم استمرار العلاقة الزوجية، ودون وجود تقرير طبي يدعم الواقعة، مشيرة إلى أن المصالحة التي تمت سابقًا لم تُؤخذ في الاعتبار.

جلسة معارضة وقرار بالإخلاء

في صباح اليوم التالي 23 يونيو، حضرت دانا آدم إلى محكمة الدخيلة لتقديم معارضة قانونية على الحكم الغيابي. وكانت نيابة العامرية ثان قد أجرت تحقيقًا معها في بلاغ مقدم من شخص زعم استئجار فيلا الكينج مريوط من الكابتن حسام حسن، بينما تؤكد الزوجة أنها تمتلك العقار مع أبنائها بنسبة 75% بموجب عقد قانوني، مقابل 25% فقط باسم المدرب.

وقررت النيابة إخلاء سبيلها رسميًا، مع تحديد جلسة للمعارضة يوم 15 يوليو المقبل.

الزوجة تكشف مفاجأة جديدة: الأقفال تغيّرت

وفي تصريحات لاحقة، قالت دانا آدم إنها توجهت عقب الإفراج عنها إلى الفيلا محل النزاع، لتفاجأ بتغيير الأقفال، الأمر الذي وصفته بأنه "تصرّف أحادي تم أثناء احتجازها"، مؤكدة أنها تواصلت مع النيابة للمطالبة بإجراء معاينة لإثبات ملكيتها للعقار.

البيان الرسمي لحسام حسن

وبعد انتشار القصة على نطاق واسع، أصدر الكابتن حسام حسن بيانًا رسميًا عبر محاميه نفى فيه تقديمه أي بلاغ ضد زوجته، وأكد أن الفيلا مؤجرة بموجب عقد ساري منذ مارس الماضي ولمدة عام، وأن الخلاف الحالي هو بين المستأجر وزوجته فقط، مشيرًا إلى أن موكله لم يكن متواجدًا بالإسكندرية وقت الواقعة.

واتهم البيان زوجة المدرب بمحاولة استرداد الفيلا بالقوة، ما دفع المستأجر لتحرير محضر رسمي، وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة، لافتًا إلى أن الكابتن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المواقع التي نشرت أخبارًا "غير صحيحة".

أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة

وبين روايتين متضادتين، وملف قانوني ما زال قيد النظر، تبقى الأزمة محل متابعة في الأوساط الرياضية والقانونية، وسط ترقب لجلسة المعارضة المقررة الشهر المقبل، وما ستسفر عنه الإجراءات القضائية حيال ملكية العقار وملابسات ما حدث.

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