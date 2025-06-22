إخلاء سبيل زوجة حسام حسن و15 يوليو نظر معارضة حكم حبسها شهرًا

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت نيابة العامرية ثان في الإسكندرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل "دانا آدم"، زوجة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتحديد جلسة معارضة يوم 15 يوليو المقبل، في الحكم القضائي غيابي صادر ضدها بالحبس لمدة شهر، بتهمة التعدي بالضرب على زوجها.

كانت نيابة العامرية ثان، غرب الإسكندرية، قد أجرت تحقيقًا أمس السبت مع دانا آدم، على خلفية بلاغ تقدم به أحد الأشخاص إثر خلاف حول ايجار فيلا بمنطقة الكينج مريوط، وتشير المستندات إلى أن العقود مسجلة باسم الزوجين وأبنائهما.

ووفقًا لتصريحات المحامي أحمد جابر، الموكل عن دانا آدم، فإن البلاغ الذي تسبب في توقيفها حمل رقم 2761 إداري عامرية ثان، وقد تقدم به شخص ادعى استئجار الفيلا من الكابتن حسام حسن، رغم وجود عقد شراكة قانوني يثبت ملكية الزوجة وأولادها لثلاثة أرباع الفيلا، بينما يمتلك المدرب الربع فقط.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إخلاء سبيل زوجة مدرب المنتخب، غير أنها فوجئت بوجود حكم غيابي بالسجن ضدها في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، يتضمن حكمًا بالحبس لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 500 جنيه، بتهمة التعدي على زوجها.

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