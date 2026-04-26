اعتلى شاب مئذنة مسجد البستاني بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية وبجوار مستشفى المنزلة العام مهددًا بإلقاء نفسه دون تحديد السبب وراء ذلك، وانتقل ضباط مباحث القسم والحماية المدنية للتعامل معه.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة باعتلاء أحد الأشخاص مئذنة مسجد بطول ٢٠ متر تقريبًا ومهددًا بإلقاء نفسه.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة والحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اعتلاء شاب مئذنة مسجد البستاني والمقام على مساحة 600 متر وبطول حوالي 20 متر للمأذنة.

جرى فرض كردون أمني بمحيط الواقعة وفرش وسائد هوائية من قبل قوات الحماية المدنية لمنع سقوطه على الأرض.

ودخل ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة في حوار ودي مع الشاب في محاولة لإقناعه من إلقاء نفسه وتجري عمليات الإنقاذ لمنع سقوطه.