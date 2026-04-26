غير مرخصة بداخلها أدوية مجهولة.. ضبط 4 مراكز للعلاج الطبيعي في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

03:56 ص 26/04/2026

حملة إدارة العلاج الحر أثناء التفتيش

تمكنت حملة مشتركة بمركز مطوبس في كفر الشيخ، من ضبط مراكز طبية متخصصة في مجال العلاج الطبيعي بينهم مركزين بداخلهما أدوية تخسيس مجهولة المصدر.

كانت معلومات وردت إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، عن قيام بعض مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة بالإعلان عن بيع أدوية تخسيس مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل الطبي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ حول تشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير المرخصة، ومنع تداول أي أدوية مجهولة المصدر داخل مراكز العلاج الطبيعي.

ووفق ذلك شُكلت حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن تنفيذ تفتيش مفاجئ على عدد من مراكز العلاج الطبيعي، إذ تم ضبط 4 مراكز متخصصة في مجال العلاج الطبيعي غير مرخصة، وضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر داخل مركزين من بينها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير المحضرين 6477 لسنة 2026، و6478 لسنة 2026 جنحي مركز مطوبس، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

