وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة دعم للفنان هاني شاكر الذي يمر بأزمة صحية حرجة، وسط دعوات الجمهور والمحبين.

حلت شيرين عبد الوهاب ضيفة في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب المعروض على قناة "Mbc مصر".

رسالة شيرين لهاني شاكر بسبب أزمته الصحية وتحتفل بعودتها مع الجمهور

أرسلت شيرين رسالة خاصة دعمت خلالها الفنان الكبير هاني شاكر بسبب مروره بأزمة صحية وقالت: " ألف سلامة عليك، ترجعلنا بالسلامة وبخير، وترجع لجمهورك وبلدك، إن شاء الله كبوة وهتعدي ربنا معاك ودعواتنا كلنا ليك ترجعلنا بألف سلامة يا رب".

وعن احتفاء الجمهور بعودتها وطرح أغنية جديدة بعنوان "الحضن شوك" قالت: "سعيدة برد الفعل حول الأغنية وحاسة إني رجعت للحياة مرة أخرى وأنا دلوقتي كويسة جدًا نفسيًا والناس كانت بتقولي إني مينفعش ترجعي وتطلعي دلوقني وأنا بغني للناس بروحي وقلبي وعايزة الناس تسمعني في كل الأوقات.

وتابعت: "كل أسبوع هنزل أغنية من هنا لحد الصيف، ووحشني الغناء، وبعمل دويتو مع محمد حماقي، وعارفة أن ربنا مش هينساني وعارفة كل أصحابي بيحبوني".

مضيفة: "لو تعرفوا قيمة السرير اللي بيناموا عليه ولما بيصحوا يلاقوا باب أوضة مقفول عليهم، أو يلاقوا عربيتهم بتكلكس، أو عربية فول قدامه، وأنك تشم هواء نضيف، كل حاجة في حياتنا نعمة بس مش عارفين قيمتها".

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر الصحية

أوضحت نادية مصطفى في بيان رسمي أن حالة الفنان هاني شاكر لا تزال مستقرة دون تحسن أو تدهور، مشيرة إلى أن هاني شاكر يمر بمرحلة تحتاج إلى الدعم والدعاء من جمهوره ومحبيه.

وأضافت أن الأسرة والمقربين يحرصون على متابعة حالته بشكل مستمر، معربة عن أملها في تحسن وضعه الصحي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من الأطباء والرعاية الطبية.

