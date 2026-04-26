من فرحة زفاف إلى مأساة.. تفاصيل وفاة شاب في ظروف غامضة بالزقازيق (صور)

كتب : ياسمين عزت

01:02 ص 26/04/2026
    تفاصيل وفاة شاب في ظروف غامضة بالزقازيق
    الشاب السعيد محمد غريب (1)
    الشاب السعيد محمد غريب (3)

تستعد قرية تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية لتشييع جثمان الشاب السعيد محمد غريب، بعد العثور على جثته في ظروف غامضة داخل منزل مهجور بمنطقة الغشام، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، حيث تجمع المئات أمام المسجد انتظارًا لوصول الجثمان لأداء صلاة الجنازة وتشييعه إلى مثواه الأخير.

اختفاء بعد حفل زفاف يثير القلق

وكشف أقارب الشاب، في تصريحات خاصة، أنه خرج يوم الخميس الماضي متوجهًا إلى مدينة الزقازيق لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه، إلا أنه تغيب لأكثر من يوم، ما أثار قلق أسرته ودفعهم للبحث عنه.

شكوك والتحفظ على أحد المشتبه بهم

وأشار أحد أقاربه إلى وجود شكوك حول صديقه، الذي أرشد عن مكان العثور على الجثمان داخل منزل مكوّن من طابقين وخالٍ من السكان، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحفظ عليه وبدء التحقيق معه.

تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، حيث انتقلت قوة من مباحث قسم ثان الزقازيق إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني ومعاينة الجثمان.

كما بدأت فرق البحث في تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الشاب، وسؤال شهود العيان للوقوف على آخر تحركاته قبل اختفائه.

النيابة تأمر بتشريح الجثمان

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

استمرار التحقيقات لكشف الحقيقة

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف غموض الواقعة وضبط المتورطين، في حادث أثار حالة واسعة من القلق والحزن بين الأهالي، فيما طالب سكان قرية تفهنا الأشراف بسرعة كشف الحقيقة وضبط الجاني حال ثبوت وجود شبهة جنائية.

