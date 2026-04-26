إعلان

لقاءات توعوية لحجاج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية استعدادًا لموسم الحج

كتب : محمد البدري

03:00 ص 26/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل الوزارة، سلسلة من اللقاءات التوعوية والإرشادية لحجاج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الحج، بهدف تعزيز الوعي الديني والإداري وتيسير أداء المناسك.

شرح التعليمات الإدارية وآداب السفر

تضمنت اللقاءات عقد اجتماع لحجاج المستوى الثاني، تناول شرح التعليمات الإدارية وآداب زيارة المدينة المنورة، تمهيدًا للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، كما عُقد لقاء مماثل لحجاج المستوى الأول داخل قاعات المديرية لاستعراض الجوانب الإدارية الخاصة بالانتقال من مكة إلى المدينة.

شرح تفصيلي لمناسك الحج

كما عقدت المديرية ثلاثة لقاءات لحجاج المستوى الثالث بقاعة مسجد المينا الشرقية، تضمنت تقديم شرح تفصيلي لمناسك الحج بدءًا من مغادرة المدينة المنورة والوصول إلى مكة المكرمة، مع توضيح الاستعدادات اللازمة قبل بدء المناسك وكيفية التعامل مع المسارات المختلفة.

تيسيرات الإقامة بمنى والفئات المستثناة

وشهدت اللقاءات عقد اجتماعين لحجاج المستوى الثاني، حيث تم تناول كيفية أداء العمرة والتيسيرات المقدمة للحجاج، إضافة إلى شرح طبيعة الإقامة في مشعر منى، والتعريف بالفئات من أصحاب الأعذار لتسهيل أداء الفريضة.

خطة متكاملة لتجهيز الحجاج

وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطة متكاملة تستهدف إعداد الحجاج دينيًا وإداريًا، بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، وبما يحقق أفضل خدمة لضيوف الرحمن من أبناء محافظة الإسكندرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تضامن الإسكندرية هالة جودة حج الجمعيات الأهلية مناسك الحج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

