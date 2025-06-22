للمعارضة على حكم الحبس.. وصول زوجة حسام حسن للمحكمة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

وصلت "دانا آدم"، زوجة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، صباح الأحد، إلى محكمة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لإنهاء إجراءات المعارضة في حكم قضائي غيابي صادر ضدها بالحبس لمدة شهر، في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، المتعلقة بتعدٍ بالضرب على زوجها.

وكانت نيابة العامرية ثان، غرب الإسكندرية، أجرت تحقيقًا، أمس السبت، مع دانا آدم، على خلفية بلاغ تقدم به أحد الأشخاص إثر خلاف حول إيجار فيلا بمنطقة الكينج مريوط، وتشير المستندات إلى أن العقود مسجلة باسم الزوجين وأبنائهما.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إخلاء سبيل زوجة مدرب المنتخب، غير أن مصادر مقربة من العائلة أفادت بأن الأسرة فوجئت بوجود حكم غيابي بالسجن ضد دانا آدم في القضية سالفة الذكر، يتضمن حكمًا بالحبس لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 500 جنيه.

ووفقًا لتصريحات المحامي أحمد جابر، الموكل عن دانا آدم، فإن البلاغ الذي تسبب في توقيفها حمل رقم 2761 إداري عامرية ثان، وقد تقدم به شخص ادعى استئجار الفيلا من الكابتن حسام حسن، رغم وجود عقد شراكة قانوني يثبت ملكية الزوجة وأولادها لثلاثة أرباع الفيلا، بينما يمتلك المدرب الربع فقط.

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